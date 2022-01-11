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Basına Adanmış Bir Ömür

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Basın emekçisi tanımını en fazla hak edenlerden biri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Mehmet Güyüç. 70 yıla yakın bir süre basın sektöründe çalışan Güyüç, gazete dağıtımından imtiyaz sahipliğine kadar her işi yapmış.

ŞANLIURFA (DailyMotion.com) - Basın emekçisi tanımını en fazla hak edenlerden biri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Mehmet Güyüç. 70 yıla yakın bir süre basın sektöründe çalışan Güyüç, gazete dağıtımından imtiyaz sahipliğine kadar her işi yapmış. Hedefi 99 yaşındaki gazetesini 100'ncü yaşına taşımak

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