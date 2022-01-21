Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Odunpazarı'na Ukrayna'dan kardeş ziyareti

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Aralık ayında imzalanan Kardeş Belediye İşbirliği Protokolü ile Odunpazarı Belediyesi ve Fastiv Belediyesi kardeş belediye olmuştu. Bu ziyaret ile online ortamda gerçekleşen imza töreni ve toplantıların ardından ilk yüz yüze görüşme de gerçekleşti. Ağırlıklı olarak Kırım İşgali ve Kırım hakkında gerçekleşen konuşmalarda Kırım kültürünü yaşatmak için Odunpazarı Belediyesi ile ortak çalışma yapılabilineceği konusunda fikir birliğine varıldı.

Odunpazarı Belediyesi ve Ukrayna'nın Fastiv Belediyesi, Aralık ayında imzalanan Kardeş Belediye İşbirliği Protokolü ile 'kardeş belediye' olmuştu. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Fastiv Belediye Başkanı Mykhailo Netyazhuk arasında gerçekleşen imza töreni online ortamda yapılmıştı. Süresiz olarak geçerli olan Kardeş Belediye İşbirliği Protokolü sonrasında, Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ve Fastiv Belediye Başkanı Mykhailo Netyazhuk bir heyetle birlikte Eskişehir'e geldi. Odunpazarı Belediyesi'ni ziyaret eden Bodnar ve Netyazhuk, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile bir araya geldi. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Bodnar ve Netyazhuk'un yanı sıra Müşteşar Denys Zolatarov, Başkatip Borys Uvarov ile Ukrayna Kütahya Fahri Konsolosu Erkan Güral katıldı.

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ve Fastiv Belediye Başkanı Mykhailo Netyazhuk ile Ukrayna heyetini Eskişehir'de ağırlamanın kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Başkan Kazım Kurt, Bodnar ve Netyazhuk'ya ziyaretleri için teşekkür etti. Konukları ile bir süre sohbet eden Başkan Kurt, onlara Odunpazarı ve Eskişehir'i anlattı. Başkan Kurt, "Türkiye ve Ukrayna arasındaki kardeşliği pekiştirecek adımlar attık. Fastiv ile kardeş belediye protokolü imzaladık. Umarım, önümüzdeki süreçte de yüz yüze görüşmeleri gerçekleştirerek söylediğiniz işbirlikleri konusunda olumlu adımlar atarız. Türkiye için de Kırım Halkı için de Ukrayna'nın toprak bütünlüğü önemli. Bugünler de belli sıkıntılar yaşandığını görüyoruz. Umarım dünyanın demokratik güçleri bu dengeyi korur. Kırım'da yaşayan soydaşlarımız bizim için önemli. Atalarımızın, dedelerimizin yaşadığı topraklar, şu anki durumları ile ilgili

endişelerimiz var. Kırım'ın yeniden Ukrayna topraklarına katılması onlar için de bir güvence. Bu nedenle bu ziyaret önemli. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz" dedi.

"BU ZİYARET İŞ BİRLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Gerçekleştirilen bu ziyaretin Ukrayna, Türkiye ve Eskişehir arasında gerçekleşecek yatırım ve işbirliği için önemli olduğunu söyleyen Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Bu işbirliğini gerçekleştirmek için buradayız" dedi. Bu ziyaret ile Türkiye'de yaşan Kırımlılar ile bağlantılarının da güçlenebileceğini dile getiren Bodnar, bu fırsatı kendilerine sağladığı için Başkan Kurt'a teşekkür etti. Kırım kültürünün yaşatılması için Ukrayna'da ve Türkiye'de gerçekleştirdikleri etkinlik ve çalışmaları anlatan Bodnar, Başkan Kurt'u bu etkinliklere davet etti.

"SAYENİZDE BİZİM İŞBİRLİĞİMİZ GELİŞMEKTE"

Başkan Kurt'a daveti ve ev sahipliği için teşekkür eden Fastiv Belediye Başkanı Mykhailo Netyazhuk, "Her şeyden önce size teşekkür etmek istiyorum. Sizin sayenizde bizim işbirliğimiz gelişmekte. Bu işbirliği farklı alanları kapsıyor ve çok taraflı" diye konuştu. Avrupa Konseyi çerçevesinde Odunpazarı Belediyesi ve Fastiv Belediyesi arasında gençleri birleştiren bir proje düzenlediklerini belirten Netyazhuk, "Yine sizin sayenizde Fastiv Belediyesi ve Türk İş adamları derneği arasında bir mutabakat imzalandı. Bu mutabakat çerçevesinde ekonomik yatırımlarla ilgili etkileşimlerde bulunacağız" dedi. Haziran ayında Kırım Tatarları'na destek vermek için bir etkinlik düzenleyeceklerini kaydeden Netyazhuk, Başkan Kurt'u bu etkinliğe davet ederek "Bu konuda da sizinle etkileşimde bulunacağız. Hem size hem de sizin vasıtanızla Türk halkına zor zamanlarımızda bizi desteklediği için çok teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Ziyaret sonrasında Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Fastiv Belediye Başkanı Mykhailo Netyazhuk, Aralık ayında online olarak imzaladıkları Kardeş Belediye İşbirliği Protokolü'nü birbirlerine takdim ettiler.

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