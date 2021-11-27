Basın ve Halkla İlişkiler (Halkla İlişkiler) - Haberler
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Basın ve Halkla İlişkiler (Halkla İlişkiler)

Habermetre - Haberler | Toplum
Basın ve Halkla İlişkiler (Halkla İlişkiler)

BasınTelefon: 0232 280 3532- 3535 - 3536E-Posta: ozelburo35_1@meb. gov. trBilgi Edinme ve Halkla İlişkilerTelefon: 0232 280 3537-38-39E-Posta: bilgiedinme35@meb. gov. tr, halklailiskiler35@meb. gov.

Basın

Telefon: 0232 280 3532- 3535 - 3536

E-Posta: ozelburo35_1@meb. gov. tr

Bilgi Edinme ve Halkla İlişkiler

Telefon: 0232 280 3537-38-39

E-Posta: bilgiedinme35@meb. gov. tr, halklailiskiler35@meb. gov. tr

Bilgi edinme başvuru yapmak için aşağıda yer alan dosyalardan uygun olanı indirip, halklailiskiler35@meb. gov. tr adresine gönderiniz.

Gerçek Kişiler için bilgi edinme dosyasını indirmek için tıklayınız... >>

Tüzel Kişiler için bilgi edinme dosyasını indirmek için tıklayınız... >>

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