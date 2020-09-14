Basın temsilcilerinden İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezine ziyaret
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Basın temsilcilerinden İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezine ziyaret

Antalya'da İletişim Başkanlığı tarafından kurulan Dijital Gösterim Merkezi'nde basın temsilcilerine sinevizyon gösterimi yapıldı.

Basın temsilcilerinden İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezine ziyaret
14.09.2020 17:53 | Son Güncelleme: 14.09.2020 17:57

Antalya'da İletişim Başkanlığı tarafından kurulan Dijital Gösterim Merkezi'nde basın temsilcilerine sinevizyon gösterimi yapıldı.

Konyaaltı ilçesinde kurulan Dijital Gösterim Merkezi çadırını Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, TRT Antalya Müdürü Muhammet Kasapoğlu, TRT Antalya Haber Müdürü Ahmet Öcal, İletişim Fakültesi Dekanı Ahmet Ayhan, Basın İlan Kurumu Antalya Şube Müdürü Nedim Engin ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni birlikte gezdi.

İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürü Esen Diler, AA muhabirine, Dijital Gösterim Merkezinde milli, tarihi, kültürel ve bilimsel değerleri bir arada tutan ortak değerleri vurgulamak için gösterim yapıldığını söyledi.

Merkezde vizyon projelerinin de tanıtıldığını belirten Diler, "Dijital Gösterim Merkezleri Antalya, Konya, Samsun, Diyarbakır, Kayseri, Çanakkale ve Bursa'da kuruldu. İlk gösterim 2020 Patara yılın dolayısıyla Patara gösterimleriyle başladı, devamında milli otomobil, meclisin kuruluşu ve Kovid-19 tedbirleri gösterimi yapıldı." dedi.

Çadırda 4 salonun bulunduğu ve her salonda farklı bir tema gösterildiğini anlatan Diler, 15 Temmuz Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Ayasofya ve 2023 vizyon projelerinin gösterildiğini ifade etti.

Bu ayki gösterimde ise farklı konuların işleneceğini aktaran Diler, "Bu ay Preveze Deniz Zaferi, sondaj gemimiz, Mehmet Akif Ersoy ve dördüncü salonda da enerji bağımsızlığımızı konu alan gösterimlerimiz var." diye konuştu.

Diler, vatandaşların ücretsiz olarak merkezi gezilebileceğini kaydetti.

Cemiyet Başkanı Mevlüt Yeni ise İletişim Başkanlığının kurduğu merkezi gezme fırsatı bulduğunu ve milli duyguları ön plana çıkaran gösterimler yapıldığını anlattı.

Merkezde bugüne kadar "15 Temmuz Milletin Zaferi", "30 Ağustos Zafere Giden Yol", "29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol" gibi başlıklarda çok sayıda sergi gerçekleştirildi.

Meydanda kurulan çadır içerisindeki LED ekranlarda çeşitli videolar, dijital hologramlar ve üç boyutlu görseller, hikaye anlatımı eşliğinde ziyaretçilere sunuldu.

Bu ayki gösterimde ise ziyaretçilere Preveze Deniz Zafere, Oruç Reis Gemisi, Mehmet Akif Ersoy ve Fatih Gemisi temalı görseller izletildi.

Kaynak: AA

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