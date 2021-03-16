Başın sağ olsun ne demek? Başın sağ olsun yanıtı nedir?
16.03.2021 23:26 | Son Güncelleme: 16.03.2021 23:29
Ölmüş kişilerin arkasından kullanılan Başın sağ olsun ne demek? Cenazelerde sıkça duyduğumuz ve kullandığımız Başın sağ olsun yanıtı nedir? TDK başın sağ olsun ne anlama gelir?
Duyduğumuz, kullandığımız başın sağ olsun ne anlama gelir? Başın sağ olsun ne demek? Başın sağ olsun yanıtı nedir? Detaylar haberimizde.
BAŞIN SAĞ OLSUN NE DEMEK?
Ölen kişilerin ardından taziyeye gidildiğinde söylenen başın sağ olsun ne demek? Sağalmak da "iyileşmek" demektir. Anadolu Türkçesinde " yara " anlamına gelen başın sağ oldun, acın,yaran iyileşsin anlamında kullanılır.