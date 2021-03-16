Başın sağ olsun ne demek? Başın sağ olsun yanıtı nedir?

Ölmüş kişilerin arkasından kullanılan Başın sağ olsun ne demek? Cenazelerde sıkça duyduğumuz ve kullandığımız Başın sağ olsun yanıtı nedir? TDK başın sağ olsun ne anlama gelir?