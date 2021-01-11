Basın özgürlüğü kavramında görüş ayrılıkları devam ediyor

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayımlanan mesajlarda demokrasinin vazgeçilmezi olan basının önemi öne çıkarken basın özgürlüğü kavramı için görüş farklılıkları devam ediyor.