Basın özgürlüğü kavramında görüş ayrılıkları devam ediyor
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Basın özgürlüğü kavramında görüş ayrılıkları devam ediyor

11.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:49

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayımlanan mesajlarda demokrasinin vazgeçilmezi olan basının önemi öne çıkarken basın özgürlüğü kavramı için görüş farklılıkları devam ediyor.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayımlanan mesajlarda demokrasinin vazgeçilmezi olan basının önemi öne çıkarken basın özgürlüğü kavramı için görüş farklılıkları devam ediyor

Basın özgürlüğü kavramında görüş ayrılıkları devam ediyor

Kaynak: DailyMotion.com

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