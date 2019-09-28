Basın mensuplarından Vali Şentürk'e ziyaret

28.09.2019 13:18

Bilecik'te faaliyet gösteren gazete ve ajans çalışanları Bilecik Valisi Bilal Şentürk'e makamında ziyaret etti.



Sohbet havasında geçen ziyarette basın mensupları özelikle emniyet ve jandarma ile olan iletişimde yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek Vali Şentürk'e çözüm önerileri sundu. Vali Bilal Şentürk, tek tek basın mensuplarının sorunlarını dinlerken yaşanan sıkıntıların çözümleri için gerekli çalışmayı yapacağını aktardı. Özellikle ulusal medyaya konu olacak haberlere ilişkin fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda kamu kuruluşları ile birlikte hareket etmenin önemi vurgulandı. Basın mensupları kamu görevinin bilincinde olduklarını Vali Bilal Şentürk'e iletirken Vali Şentürk, bu doğrultuda hareket etmenin kente kazanım sağlaması açısından önemli olduğunu söyledi. Şentürk, önemli olanın Bilecik için yapılanların basına olumlu yansıması ve ulusalda kentin iyi haberler ile duyurulmasının kamu adına önemli olduğunu da vurguladı. - BİLECİK

Kaynak: İHA