Basın mensuplarına deprem simülasyonuyla farkındalık eğitimi verildi
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Basın mensuplarına deprem simülasyonuyla farkındalık eğitimi verildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından basın mensuplarına yönelik afet bilinci eğitimi verildi.

05.03.2020 17:07 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:10
Basın mensuplarına deprem simülasyonuyla farkındalık eğitimi verildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi () Başkanlığı tarafından basın mensuplarına yönelik afet bilinci eğitimi verildi.

"Afete Hazır " için çalışmalarını aralıksız sürdüren AFAD, "Afetlere Hazırlık Yılı" kapsamındaki çalışmaların yanı sıra özel hafta ve günlerde de toplumun tüm kesimlerinin afet konusunda farkındalık kazanması için etkinlikler düzenliyor.

Bu kapsamda AFAD, "1-7 Mart Haftası" dolayısıyla AFAD Eğitim Merkezi (AFADEM) Deprem Simülasyon Merkezi'nde basın mensuplarına afet bilinci eğitimi verdi.

Eğitimde, AFAD uzmanlarınca, deprem anında yapılması ve yapılmaması gerekenler anlatıldı.

Eğitime katılan medya mensupları, simülasyon merkezinde deprem anını deneyimleme imkanı da buldu.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Basın mensuplarına deprem simülasyonuyla farkındalık eğitimi verildi
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