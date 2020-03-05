Basın mensuplarına deprem semineri
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Basın mensuplarına deprem semineri

Ankara'da basın mensuplarına yönelik 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında seminer verildi.

05.03.2020 17:27 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:27
Basın mensuplarına deprem semineri

'da basın mensuplarına yönelik 1-7 Mart etkinlikleri kapsamında seminer verildi.


Her yıl 1-7 Mart Deprem Haftası'nda düzenlenen etkinliklerle Türkiye'nin deprem gerçeğine dikkat çekiliyor. Etkinlikler kapsamında AFAD Eğitim Merkezi Deprem Simülasyon Merkezi'nde basın mensuplarına yönelik bir seminer düzenlendi. Seminerde deprem anında yapılması gerekenler hem teorik hem de deprem simülasyonunda uygulamalı olarak gösterildi. Herhangi bir deprem anında "çök, kapan, tutun" hareketiyle yaşam alanı oluşturulması gerektiğine dikkat çekildi. Deprem öncesinde aile afet acil durum planı hazırlamanın önemi de vurgulandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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