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Basın mensuplarına "Blockchain Dünyası ve Spor" eğitimi verildi

AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Basın mensuplarına

Galatasaray Kulübü ve Socios.com'un iş birliğiyle basın mensuplarına "Blockchain Dünyası ve Spor" başlıklı eğitim verildi.

Galatasaray Kulübü ve Socios.com'un iş birliğiyle basın mensuplarına "Blockchain Dünyası ve Spor" başlıklı eğitim verildi.

Nef Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat ve Socios.com Türkiye Direktörü Altuğ Öztürk katıldı.

İsmail Hakkı Polat'ın sunumuyla gerçekleştirilen eğitimde basın mensupları, dijital paralar ve dijital varlıkların spor ekosisteminde geldiği nokta ile dijital varlık dünyasına dair bilgilendirildi.

Eğitimde milyonlarca insanın ortak dili futbolun değişen ve hızla dijitalleşen dünyasındaki blockchain teknolojileri, futbol kulüplerinin dijital varlıklar ve fan tokenlar üzerinden yarattığı gelir ve fırsatlar, Bitcoin ve benzeri kripto paraların çalışma sistemi anlatıldı.

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AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

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