Trabzon Gazeteciler Cemiyetinin (TGC) "Basın Mensupları Gönül Elçisi" projesi kapsamında Güneydoğu'dan 30'a yakın gazeteci Trabzon'a gelecek.

TGC'den yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen "Basın Mensupları Gönül Elçisi" projesinin, Trabzon'da 9-12 Şubat arasında hayata geçirileceği belirtildi.

Projenin amacının kardeşliğin pekiştirilmesi olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Proje kapsamında Batman, Kilis, Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep illerimizden 30'a yakın gazeteci Trabzon'a gelecek. Kültürel gezi kapsamında gerçekleşecek etkinlikte, Güneydoğu'dan gelen basın mensupları 10 Şubat'ta TGC'yi ziyaret ederek, saat 11.30'da ülkemizin birliği, beraberliği ve kardeşliği noktasında ortak basın açıklaması gerçekleştirecek. Güneydoğu'dan gelen gazeteciler, 11 Şubat Pazar günü ise Rize Gazeteciler Cemiyetini ziyaret edecek."

Açıklamada, projenin koordinatörlüğünü yapan Ahmet Külekçi'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Ülkemizin içinde bulunduğu şu hassas süreçte bu tür etkinlikler çok anlamlı ve değerlidir. Projenin ikinci ayağında ise Trabzon'dan gazeteciler Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne ziyaret gerçekleştirecektir."

Öte yandan açıklamada, TGC Başkanı Yusuf Turgut'un da katkı ve desteklerinden dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür ettiği aktarıldı.