Basın kartı sahipleri Erciyes'teki mekanik tesislerden ücretsiz yararlanabilecek
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Basın kartı sahipleri Erciyes'teki mekanik tesislerden ücretsiz yararlanabilecek

18.12.2020 15:39 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:43
Basın kartı sahipleri Erciyes'teki mekanik tesislerden ücretsiz yararlanabilecek

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Türkiye'nin en önemli kayak ve kış sporları merkezlerinden Erciyes'te basın kartı sahibi gazetecilerden teleferik ücreti alınmayacağını bildirdi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Türkiye'nin en önemli kayak ve kış sporları merkezlerinden Erciyes'te basın kartı sahibi gazetecilerden teleferik ücreti alınmayacağını bildirdi.

Altınkaya, yazılı açıklamasında, Erciyes Kış Sporları Merkezi'nde kayak sezonunun açıldığını anımsattı.

Erciyes'in dünya çapında bir kayak merkezi haline gelmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Altınkaya, "Erciyes Projesi'nin gerçekleşmesinde ve bugünlere gelmesinde emeği geçen dönemin belediye başkanları Mehmet Özhaseki, Mustafa Çelik ve mevcut başkan Memduh Büyükkılıç ile Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ve ekibine teşekkür ediyorum. Yurt dışından ilk turist kafilesi de carter seferi ile Ukrayna'dan bu hafta sonu şehrimize gelecek." ifadelerini kullandı.

Altınkaya, talepleri doğrultusunda, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2020-2021 sezonunda şehit yakınları, gaziler ve kayak merkezinde görevli askeri ve sivil personel ile basın kartı sahibi gazetecilerden gondol ve teleferiklerde ücret alınmamasını kararlaştırdığını dile getirerek, "Erciyes'in tanıtımına katkı vereceğine inandığımız bu karar nedeniyle başta Başkan Memduh Büyükkılıç olmak üzere, Belediye Meclisi'ne teşekkürü borç biliyorum. Bu hizmetten sadece Kayseri'deki basın kartı sahipleri değil, yurt genelindeki tüm kart sahibi meslektaşlarımız yararlanabilecek." dedi.

Erciyes'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle turistlere kısıtlama uygulanmadığını anımsatan Altınkaya, "Bakanlık genelgesiyle yurt dışından gelen turistler kısıtlamadan muaf tutuluyor. Dilerim kayak merkezindeki oteller gibi, diğer tesisler de turistlere maske, mesafe kurullarına uyarak yiyecek ve içecek hizmetleri verebilsin. Kayak için her türlü doğal güzelliğe ve mekanik imkana sahip olan Erciyes, Kayseri ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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