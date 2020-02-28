Basın İlan Kurumundan basın derneklerine yardım

28.02.2020 20:26 | Son Güncelleme: 28.02.2020 20:26

Basın İlan Kurumu (BİK) Türkiye genelindeki basın derneklerine, şube müdürlükleri aracılığıyla yardımda bulunacak.

BİK'ten yapılan açıklamada, yardımlardan şube müdürlüğü bulunmayan illerdeki derneklerin de faydalanabileceği aktarılarak, sağlanacak maddi destekten yararlanmak isteyen basın derneklerinin, 31 Mart'a kadar kurumun şube müdürlüklerine başvuru yapmaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada, basın dernekleri için başvuru evrakının kurumun web sitesinde yer aldığı bildirilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yardım talep eden gazeteci derneğinin, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, bulunduğu ilde ikamet eden basın kartı sahibi ve basın kartı almak için bekleme süresine tabi tutulmuş üyelerinin adı soyadı, T.C. kimlik numarası, basın kartı numarası ve ikamet bilgilerini içeren belgeleri, kurum başvuru dilekçesi ile birlikte teslim etmeleri gerekiyor. Ayrıca üye kayıt defteri ile mutabakatı sağlanmak suretiyle yardım talep eden gazeteci derneğinin, bulunduğu yerdeki İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü veya ilgili Basın İlan Kurumu Şube Müdürlükleri tarafından onaylanmış olması şartı aranıyor. Onaylatılan üye listesi; listede isimleri bulunan şahısların 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla basın kartı sahibi ve basın kartı almak için bekleme süresine tabi tutulmuş üyeler olduklarını tevsik ettirmek maksadıyla bu defa yardım talep eden gazeteci derneğinin bulunduğu yerden sorumlu olan T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İl Müdürlüğüne onaylatılmış olması da şartlar arasında yer alıyor."

Açıklamada, başvuru sahiplerinin yardıma hak kazanıp kazanmadıklarının tespiti sürecinde, Basın İlan Kurumunun lüzum görülen hallerde gazeteci derneklerinden bilgi ve belge talep edebileceği kaydedildi.

Kaynak: AA