Basın İlan Kurumu'ndan yeni proje başvurusu

Manisa'daki basın kuruluşlarını desteklenmesi amacıyla Zafer Kalkınma Ajansı'nın 2021 yılı teknik destek programına "Yerel Basında İnternet Haberciliği" konulu eğitim projesi ile başvuru yapan Basın İlan Kurumu Manisa Şube Müdürü Yusuf Kahraman, taahhütname metnini Manisa Yatırım destek...

Manisa'daki basın kuruluşlarını desteklenmesi amacıyla Zafer Kalkınma Ajansı'nın 2021 yılı teknik destek programına "Yerel Basında İnternet Haberciliği" konulu eğitim projesi ile başvuru yapan Basın İlan Kurumu Manisa Şube Müdürü Yusuf Kahraman, taahhütname metnini Manisa Yatırım destek ofisi yetkililerine sundu.

Basın İlan Kurumu yerel basının desteklenmesi amacıyla proje hazırlamaya devam ediyor. Korona virüs salgını döneminde yerel basına verilen desteklerle zor şartlarda yayıncılık yapan gazetelere adeta can suyu olan BİK, Zafer Kalkınma Ajansı'nın açtığı yatırım destek programına proje sundu. "Yerel Basında İnternet Haberciliğinin Geliştirilmesi" konulu eğitim programının başvurusu için son aşama olan taahhütname Basın İlan Kurumu Manisa Şube Müdürü Yusuf Kahraman tarafından Zafer Kalkınma Ajansı Manisa Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Cansu Uyar'a teslim edildi. Yerel basının yerel kalkınmada son derece önemli olduğuna inandıklarını belirten BİK Manisa Şube Müdürü Yusuf Kahraman, tüm yerel paydaşların yerel basına destek olmasının kalkınmanın gerekliliği olduğunu belirtti. Basın İlan Kurumu olarak, yerel gazetelerin en büyük destekçisi olduklarını belirten Kahraman, "Kalkınma ajansları, ülkemizin gelişmişlik düzeyinin artırılmasında rolü çok büyük. Yerel gazetelerimizin de kalkınmada göz ardı edilemeyecek katkıları var. Gelişen şartlara uyum sağlamaları ve dijital dünyaya ayak uydurmaları için gayretimiz sürüyor. Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğümüzün desteği ve yönlendirmesi ile Manisa'daki gazetelerimiz için bir eğitim programı gerçekleştirmek istiyoruz. Bununla ilgili başvurumuzu internet üzerinden yaptık. Başvurunun son aşaması olan taahhütnamemizi de Manisa Yatırım Destek Ofisine takdim ediyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

Zafer Kalkınma Ajansı Manisa Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Cansu Uyar, ilgili dökümanların incelenerek destek konusunda karar verileceğini, Manisa'daki yerel gazeteleri desteklemekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

BİK Manisa Şube Müdürü Yusuf Kahraman, Cansu Uyar'a katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Basın İlan Kurumu yayınlarında 50. Yıl kitabını takdim etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı