Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Duran'dan 23 Nisan mesajı Açıklaması Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100. açılış yılı dolayısıyla tebrik yayımladı.

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100. açılış yılı dolayısıyla tebrik yayımladı.

Duran, tebrik mesajında, TBMM'nin açılışının, aziz milletin her türlü düşmana, zorluğa karşı zafere giden yolda bir ve beraber olmasının destansı bir örneği olduğunu vurguladı.

23 Nisan gününün sadece vatan ve bayrak sevdasının sembolü değil, milletin istiklal ve hürriyet aşkının da silinmez mührü olarak tarihe geçtiğini belirten Duran, şunları kaydetti:

"Anadolu'dan dört kıtaya taşan bin yıllık adalet ve refah gayesinin kesintisiz sürmesi için verilen Milli Mücadele'nin şerefli kahramanlarını, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşları ile bütün kahraman şehit ve gazilerimizi rahmet, hürmet, şükranla yad ediyoruz. Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanması yolunda İstiklal Marşı'mızın her satırında abideleşen milletimizin, fedakarlık ve kahramanlığının temsil yeri olan TBMM'nin 100. yılı kutlamalarına Basın İlan Kurumu olarak biz de gönülden katılıyoruz.

TBMM kararlarıyla yürütülen Milli Mücadele'de Türk basını üzerine düşen vazifeyi nasıl içtenlikle ve gayretle yerine getirdiyse bugün de koronavirüs salgınıyla mücadelede üstüne düşeni yerine getirmektedir. 100 yıl önce olduğu gibi bugün de halkımızın selameti için varını yoğunu ortaya koyan devletimizin dünyaya örnek olan gayretini manşetlerinde ve haberlerinde paylaşan basınımız adına da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımızla kutluyoruz.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop nezdinde tüm milletvekillerimizi, geçmişten bugüne gazi Meclisimizin çatısı altında görev yapmış vekillerimizi şükranla ve saygıyla anıyoruz. Yarınların bugünden daha güçlü, daha müreffeh Türkiye'sinin teminatı ve sahibi olan bütün çocuklarımızın bu eşsiz bayramını, TBMM'nin 100. yılını nice yüz yıllara, daima birlik ve beraberlikle ulaşmak dileğiyle kutluyoruz."

Kaynak: AA