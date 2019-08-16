Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne, SETA Genel Koordinatörü'nün kardeşi Rıdvan Duran atandı

16.08.2019 08:35

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre görevden alınan Yakup Karaca'nın yerine Basın İlan Kurumu Genel Müdürü olarak Rıdvan Duran atandı.

Atama kararlarına göre, Basın İlan Kurumu Müdürü Yakup Karaca görevinden alındı. Karaca'nın yerine atanan Duran'ın, SETA Genel Koordinatörü ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Burhanettin Duran'ın kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Rıdvan Duran

BİNALİ YILDIRIM'IN EKİBİNDE YER ALMIŞTI

Duran, AK Parti'den Sakarya Büyükşehir Belediye başkanlığına aday adayı olmuş ama aday gösterilmemişti. Duran, daha sonra İstanbul'a dönüp AK Parti Adayı Binali Yıldırım için İBB içinde oluşturulan kampanya ekibinde çalışmıştı. Duran ayrıca yerel seçim kampanyaları döneminde İBB Kültür Daire Başkanı görevini yürütüyordu.

İşte o karar;

RIDVAN DURAN KİMDİR?

Rıdvan Duran, 1972 yılında Sakarya'da doğdu. Orta öğrenimini Sakarya İmam Hatip Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Daha sonra Sakarya Üniversitesi'nde "Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri" bölümünde master yaptı. Adapazarı Belediyesinde 1994 yılında Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı olarak işe başladı.

1996-2004 yılları arasında Özel Kalem Müdürlüğü yaptı. 2004-2008 Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu. 2014 yılına kadar Başkanlık Müşavirliği yaptı. 2014 yılında SASKİ Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sakarya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinin ardından Anadolu Ajansı İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevinde bulundu.

2017 Temmuz ayı itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü olarak atanan Duran, Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanlığı, Sakaryaspor Kulüp Asbaşkanlığı ve Başkan Vekilliği, Türkiye Karate Federasyon Asbaşkanlığı yapmıştır. Halen Türkiye Wushu-Kungfu Federasyonu Asbaşkanlığı görevi devam etmekte olup, evli ve 4 çocuk babasıdır.