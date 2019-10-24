Basın ekspres yolu'nda kamyonet devrildi, trafik oluştu
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHABasın Ekspres Yolu, Yeşilköy istikametinde seyir halindeki kamyonet önce bariyerlere ardından aynı yönde önünde seyreden sebze yüklü kamyonete çarptı.
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
Basın Ekspres Yolu, Yeşilköy istikametinde seyir halindeki kamyonet önce bariyerlere ardından aynı yönde önünde seyreden sebze yüklü kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle sebze yüklü kamyonet devrilirken her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten verilince yolda trafik oluştu. Kamyoneti kaldırma çalışması sürüyor.