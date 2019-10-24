Basın ekspres yolu'nda kamyonet devrildi, trafik oluştu

24.10.2019 06:22

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Basın Ekspres Yolu, Yeşilköy istikametinde seyir halindeki kamyonet önce bariyerlere ardından aynı yönde önünde seyreden sebze yüklü kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle sebze yüklü kamyonet devrilirken her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten verilince yolda trafik oluştu. Kamyoneti kaldırma çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA