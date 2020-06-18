BASIN EKSPRES YANYOLU SU BASTI (Havadan görüntülerle)
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BASIN EKSPRES YANYOLU SU BASTI (Havadan görüntülerle)

Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL DHA İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur sonrası Basın Ekspres yanyolda bulunan Bahariye Caddesi ile Basın Ekspres Caddesi birleşimindeki kavşak noktası göle döndü.

BASIN EKSPRES YANYOLU SU BASTI (Havadan görüntülerle)
18.06.2020 17:27 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:35

Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL DHA 

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur sonrası Basın Ekspres yanyolda bulunan Bahariye Caddesi ile Basın Ekspres Caddesi birleşimindeki kavşak noktası göle döndü. Araçların zorlukla ilerlediği cadde havadan görüntülendi.İstanbul'da beklenen şiddetli yağış gün içinde etkisini gösterdi. Birçok ilçede su baskınları oluşurken yollar da biriken yağmur suları nedeniyle göle döndü. Vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşatan şiddetli yağmur Küçükçekmece'de de etkisini gösterdi. Basın Ekspres yanyolda bulunan Bahariye Caddesi ile Basın Ekspres Caddesi birleşimindeki kavşak noktası yağmur sonrası göle döndü. Biriken suyun içinden geçmeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Göle dönen cadde havadan görüntülendi. Ekiplerinin uzun süren çalışması sonrası biriken su tahliye edildi.

Kaynak: DHA

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