Basın Ekspres yan yolu su bastı
Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL DHABasın Ekspres yan yolda etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü.
23.06.2020 16:52 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:56
Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL DHA
Basın Ekspres yan yolda etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Basın Ekspres yan yol Atatürk Havalimanı istikameti Bahariye Caddesi katılımında oluşan su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken bir kamyonet su birikintisinin içinde kaldı. Su basan yan yol havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA