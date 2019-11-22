Basın Ekspres'te yok artık dedirten görüntü
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Basın Ekspres'te yok artık dedirten görüntü

Basın Ekspres'te yok artık dedirten görüntü Arızalanan otomobili ayaklarıyla iten motosikletli kamerada Hem kendi canını hiçe saydı hem trafiği tehlikeye attıİSTANBUL - İstanbul'da Basın Ekspres yolunda bir motosiklet sürücüsü onlarca aracın arasında yolda kalan aracı ayakları yardımı ile...

22.11.2019 09:51 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:52
Basın Ekspres'te yok artık dedirten görüntü

Basın Ekspres'te yok artık dedirten görüntü

Arızalanan otomobili ayaklarıyla iten motosikletli kamerada

Hem kendi canını hiçe saydı hem trafiği tehlikeye attı

- İstanbul'da Basın Ekspres yolunda bir motosiklet sürücüsü onlarca aracın arasında yolda kalan aracı ayakları yardımı ile iterek hem kendi canını hiçe saydı hem trafiği tehlikeye attı.

Olay, İstanbul'da her gün binlerce araç sürücü tarafından kullanılan Basın Ekspres yolunda yaşandı. Bir motosiklet sürücüsü arızalanan aracı ayakları ile iterek yol almasını sağladı. Motosiklet sürücüsü davranışı ile hem kendi canını hiçe saydı hem trafiği tehlikeye attı. Yaşananlar ise o esnada yolda bulunan bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Basın Ekspres'te yok artık dedirten görüntü
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