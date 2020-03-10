Basın Ekspres'te yaralı sürücüye motosikletli hemşireden müdahale kamerada
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Basın Ekspres'te yaralı sürücüye motosikletli hemşireden müdahale kamerada - Haberler
Motosiklet, 3. Sayfa

Basın Ekspres'te yaralı sürücüye motosikletli hemşireden müdahale kamerada

Basın Ekspres'te yaralı sürücüye motosikletli hemşireden müdahale kamerada Araca arkadan çarparak yaralanan motosikletli için sürücüler seferber oldu Basın Ekspres bağlantı yolunda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, hafif ticari araca arkadan çarptı.

10.03.2020 20:59 | Son Güncelleme: 10.03.2020 21:01
Basın Ekspres'te yaralı sürücüye motosikletli hemşireden müdahale kamerada

Basın Ekspres'te yaralı sürücüye motosikletli hemşireden müdahale kamerada

Araca arkadan çarparak yaralanan motosikletli için sürücüler seferber oldu

İSTANBUL - Basın Ekspres bağlantı yolunda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, hafif ticari araca arkadan çarptı. Yere savrularak yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi o esnada motosikletle seyir halinde olan hemşire yaptı. Yardım seferberliği motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz 13 Şubat Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Basın Ekspres bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletle seyir halinde olan sürücü, trafiğin aniden yavaşlaması sonucu önündeki hafif ticari araca çarptı. Çarpma sonucu havalanan sürücü minibüsün altına girerek birkaç metre sürüklendi. Kaza sonucu yaralanan sürücü aracın altından kendi imkanlarıyla çıkarak yol kenarına geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ise bir yandan sürücüyle ilgilenirken diğer yandan da sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Motosikletli hemşireden yaralıya ilk yardım

İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri yola çıktıkları esnada yolda motosiklet ile seyreden bir hemşire ise yaralıyı görünce durdu. Sürücünün yarasına bakan hemşire ardından motosikletine giderek ilk yardım çantasına aldı. Yaralıya ilk müdahaleyi yapan hemşire sürücüyle sohbette ederek onu sakinleştirdi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü sedyeyle ambulansa aldıktan sonra hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaşananlar ise motosiklet sürücüsü Fatih Ulus'un kask kamerasına yansıdı.

Basın Ekspres'te yaralı sürücüye motosikletli hemşireden müdahale kamerada

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Basın Ekspres'te yaralı sürücüye motosikletli hemşireden müdahale kamerada

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Şikeyi itiraf etti: Beşiktaş maçı sonrası G.Saray'dan 2'şer milyon aldık Haber
Şikeyi itiraf etti: Beşiktaş maçı sonrası G.Saray'dan 2'şer milyon aldık
Koronavirüsle ilgili araştırmalar tedirgin eden gerçeği ortaya çıkardı Haber
Koronavirüsle ilgili araştırmalar tedirgin eden gerçeği ortaya çıkardı
Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz Haber
Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu! Haber
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu!
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu Haber
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Haber
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik James Jeffrey Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Levent Can Demet Akalın Haluk Levent Müslüm Gürses
Spor Tamer Tuna Bülent Uygun Emre Belözoğlu Fernando Muslera Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla İran Rusya İtalya Petrol
Şu an buradasınız: Basın Ekspres'te yaralı sürücüye motosikletli hemşireden müdahale kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 21:36:48. #1.15#