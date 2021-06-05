Basın Ekspres'te seyir halindeki kamyonet yandı

Basın Ekspres yolunda seyir halinde bulunan İBB'ye ait bir kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle yandı.

Basın Ekspres yolunda seyir halinde bulunan İBB'ye ait bir kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay Basın ekspres Yolu Çobançesme Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait bir kamyonetten yolda seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Durumu gören kamyonetin sürücüsü, hemen sağa çekerek kamyoneti durdurdu. Bu sırada alevler bir anda aracın ön kısmını sardı. O anda olay yerinden geçmekte olan Bahçelievler Belediyesine ait bir su tankeri de durarak yardıma koştu. Tankerden uzatılan hortumla yangına müdahale edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangını kısa sürede söndürdü. Kamyonet kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı