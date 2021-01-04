Basın Ekspres'te kamyon bariyerlere saplandı
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Basın Ekspres'te kamyon bariyerlere saplandı

04.01.2021 11:50 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:58
Basın Ekspres'te kamyon bariyerlere saplandı

BASIN Ekspres Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon bariyerlere saplanarak 30 metre sürüklendi.

BASIN Ekspres Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon bariyerlere saplanarak 30 metre sürüklendi.

Kaza sabah saatlerinde Basın Ekspres Yolu TEM istikametinde meydana geldi. 06 EA 7859 plakalı kamyon sürücüsü iddiaya göre yol ayrımını kaçırıp son anda manevra yapınca bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon bariyerlere saplanıp yaklaşık 30 metre sürüklendi.

Kazada yaralanan olmazken kamyonda ve bariyerlerde büyük çapta hasar meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve yol bakım ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bariyerlere saplanan kamyonu kurtarma çalışması başlatırken trafik polisleri de olası bir kazaya karşı güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağladı. Kamyonun delinen deposundan yola sızan yakıt için yol bakım ekipleri de kumlama çalışması yaptı. Kamyona saplanan bariyerlerin kesilmesinin ardından olay yerine gelen çekici ile kamyon kaza yerinden çekildi.

- İstanbul
Basın Ekspres'te kamyon bariyerlere saplandı
Basın Ekspres'te kamyon bariyerlere saplandı
Basın Ekspres'te kamyon bariyerlere saplandı
Basın Ekspres'te kamyon bariyerlere saplandı
Basın Ekspres'te kamyon bariyerlere saplandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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