Son dakika... Basın Ekspres'te emniyet şeridinde 'branda' kazası - Haberler
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Son dakika... Basın Ekspres'te emniyet şeridinde 'branda' kazası

Son dakika... Basın Ekspres'te emniyet şeridinde 'branda' kazası
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... BAHÇELİEVLER Basın Ekspres yolunda kamyonetin kasasındaki brandayı düzeltmek için emniyet şeridinde duran sürücüye arkadan gelen otomobil çarptı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - –BAHÇELİEVLER Basın Ekspres yolunda kamyonetin kasasındaki brandayı düzeltmek için emniyet şeridinde duran sürücüye arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada iki sürücü de yaralandı.

Kaza Bahçelievler Basın Ekspres Yolu Yenibosna mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 60 ACK 475 plakalı kamyonet sürücüsü Serdar Avanez, Atatürk Havalimanı istikametinde seyrettiği sırada kamyonetin kasasındaki brandanın açıldığını fark etti. Sürücü kamyoneti emniyet şeridinde durdurup aşağı indikten sonra brandayı düzeltmeye çalıştı. Bu sırada 34 BUC 032 plakalı otomobilin yabancı uyruklu sürücüsü Leyla A. emniyet şeridinde duran kamyonete arkadan hızla çarptı. Kazada otomobil içinde sıkışan Leyla A. ile kamyonet sürücüsü Serdar Avanez yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla Leyla A., bulunduğu yerden çıkarıldı. Leyla A. ile kazada yaralanan Serdar Avanez sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Basın Ekspres yolu Atatürk Havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.


- İstanbul
Son dakika... Basın Ekspres'te emniyet şeridinde 'branda' kazası

Son dakika... Basın Ekspres'te emniyet şeridinde 'branda' kazası

Son dakika... Basın Ekspres'te emniyet şeridinde 'branda' kazası

Son dakika... Basın Ekspres'te emniyet şeridinde 'branda' kazası

Son dakika... Basın Ekspres'te emniyet şeridinde 'branda' kazası

Son dakika... Basın Ekspres'te emniyet şeridinde 'branda' kazası

Son dakika... Basın Ekspres'te emniyet şeridinde 'branda' kazası

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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