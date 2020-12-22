Basın Ekspres'i felç eden kaza
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Basın Ekspres'i felç eden kaza

22.12.2020 10:12 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:17
Basın Ekspres'i felç eden kaza

5 Çobançeşme mevki'inde iplik hammaddesi taşıyan bir kamyondan yola dökülen çuvallar trafiği felç etti.

E-5 Çobançeşme mevki'inde iplik hammaddesi taşıyan bir kamyondan yola dökülen çuvallar trafiği felç etti.

Kaza E-5 karayolu Çobançeşme mevki'inde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 81 DC 113 plakalı iplik hammaddesi taşıyan kamyon, basın ekspres yolundan E-5 karayoluna bağlanmak istedi. Tam bu sırada kamyonun üzerinde bulunan iplik hammaddesi dolu çuvallar, yola döküldü. Yüklerin döküldüğünü gören kamyon sürücüsü hemen aracını sağa çekti. Bu sırada kamyonun yanından araç geçmemesi ise olası bir faciayı önledi. Kamyon sürücüsü durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Yola dökülen çuvallar nedeniyle Basın Ekspres yolu ve E-5 yan yolda uzun araç kuyrukları meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu açmaya çalışırken belediye yol bakım ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen ekipler yola saçılmış olan çuvalları yol kenarında bir noktaya taşıdı ve yol kısmen trafiğe açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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