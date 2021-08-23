Basın Duyurusu (Orman Yangını)
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Basın Duyurusu (Orman Yangını)

Basın Duyurusu (Orman Yangını)
Habermetre - Haberler | Toplum

T. C. BALIKESİR VALİLİĞİ Basın Duyurusu (Orman Yangını) Edremit İlçemiz Kavurmacılar Mahallesi sınırlarında Kazdağları Milli Parkı içerisinde ormanlık alanda 23. 08. 2021 Pazartesi günü saat 09. 18 sıralarında tek noktada başlayan yangına en kısa sürede müdahale edilmiştir.

T. C. BALIKESİR VALİLİĞİ Basın Duyurusu (Orman Yangını) Edremit İlçemiz Kavurmacılar Mahallesi sınırlarında Kazdağları Milli Parkı içerisinde ormanlık alanda 23. 08. 2021 Pazartesi günü saat 09. 18 sıralarında tek noktada başlayan yangına en kısa sürede müdahale edilmiştir. Yangının başladığı bölgenin sarp bir arazi yapısına sahip olması nedeniyle havadan müdahale yoluyla söndürme çalışmalarına başlanılmıştır.

Şu an itibariyle 7 helikopter ve 1 uçakla söndürme çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca yerden müdahale için yangın müdahale ekiplerimiz bölgeye intikal halindedir.

Alana çok sayıda arazöz, su ikmal aracı, tanker ve yangın ekibi sevk edilmiştir. Yangın söndürme çalışmalarımız Valiliğimizin koordinasyonu altında ilgili bütün kurumlarımızın işbirliğiyle en etkili şekilde gerçekleştirilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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