Basın Duyurusu (Marmara Bölgesi'nde Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat!)

Marmara Bölgesi'nde Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;Batı Karadeniz'in batısında, 6 Eylül 2021 (Pazartesi) 06. 00 ile 22.

Marmara Bölgesi'nde Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

Batı Karadeniz'in batısında, 6 Eylül 2021 (Pazartesi) 06. 00 ile 22. 00 saatleri arasında rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden Marmara'da (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90km/sa) şeklinde olacağı bildirilmiştir. Meydana gelebilecek; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ

Kaynak: Habermetre