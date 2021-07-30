Basın Duyurusu (KPSS Hk.)
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Basın Duyurusu (KPSS Hk.)

Basın Duyurusu (KPSS Hk.)
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BASIN DUYURUSU1 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılacak olan 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavına (2021- KPSS A Grubu ve Öğretmenlik) katılacak adaylardan, nüfus cüzdanını veya T. C.

BASIN DUYURUSU

1 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılacak olan 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavına (2021- KPSS A Grubu ve Öğretmenlik) katılacak adaylardan, nüfus cüzdanını veya T. C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için "Sınava Giriş Belgesi" ile bir fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için, 1 Ağustos Pazar günü 07: 00-14: 30 saatleri arasında Yahşihan İlçe Nüfus Müdürlüğü açık bulundurulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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