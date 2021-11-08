BASIN DUYURUSU (Kontrol - Deneme Amaçlı Siren Çalması) 7.11.2021 - Haberler
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BASIN DUYURUSU (Kontrol - Deneme Amaçlı Siren Çalması) 7.11.2021

Habermetre - Haberler | Toplum
BASIN DUYURUSU (Kontrol - Deneme Amaçlı Siren Çalması) 7.11.2021

Batman Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce; 10 Kasım, Ulu Önder Atatürk'ün 83. Vefat yıldönümü münasebetiyle 08 Kasım Pazartesi günü saat 15: 00'te sirenler kontrol ve deneme amaçlı 15 saniye süreyle çaldırılacaktır.

Batman Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce; 10 Kasım, Ulu Önder Atatürk'ün 83. Vefat yıldönümü münasebetiyle 08 Kasım Pazartesi günü saat 15: 00'te sirenler kontrol ve deneme amaçlı 15 saniye süreyle çaldırılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. BATMAN VALİLİĞİ

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