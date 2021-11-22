BASIN DUYURUSU Bölgemizde Kuvvetli Sağanak Yağışlara Dikkat!

İSTANBUL (Habermetre) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre; 23. 11. 2021 Salı günü 09. 00 ile 24. 11. 2021 Çarşamba günü 09. 00 saatleri arasında bölgemiz genelinde beklenen sağanak yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edilmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

KOCAELİ VALİLİĞİ

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