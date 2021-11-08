Basın Duyurusu 8.11.2021

BATMAN (Habermetre) - Batman İl Jandarma Komutanlığınca yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu şahısların yakalanması maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Kozluk ilçesinde bir araçta yapılan kontrolde 10 Pakistan uyruklu yasadışı düzensiz göçmen yakalanmıştır. Olay ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde olayı organize ettikleri tespit edilen (2) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Olayda yakalanan yasadışı düzensiz göçmenler Batman İl Göç İdaresine teslim edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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