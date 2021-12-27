Basın Duyurusu 27.12.2021

BASIN DUYURUSU

Batman ili Gercüş ilçesi Hasankeyf-Gercüş Yolu üzerinde 23 Aralık 2021 tarihinde Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen Yol Emniyet ve Kontrol Devriyesinde 1. 162 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir. Kaçakçılık olayı ile ilgili (13) şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kanuna muhalefetten idari yaptırım uygulanmış ve Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlemler başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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