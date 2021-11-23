Basın Duyurusu 23.11.2021

BATMAN (Habermetre) - Batman İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde 11 Kasım 2021 tarihinde kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yaptığı tespit edilen A. Ş. isimli şahsın Batman ili Merkez Şirinevler Mahallesinde bulunan evinde yapılan arama sonucunda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 220 adet obje, 95 adet sikke ve 1 adet 200. 48 gr ağırlığında altın külçe olmak üzere toplam 316 adet eser ele geçirilmiştir. Olayda ele geçirilen malzemelere Batman Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konulmuş, yakalanan şahıs ise adli işlemlerin yapılması için Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir.

Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur.

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