Basın Duyurusu 23-11-2021

BATMAN (Habermetre) - Batman İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde 12 Kasım 2021 tarihinde Batman ili Merkez ilçesi Oymataş Köyünde, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik olarak Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen operasyon faaliyetinde şüpheli araçtan atıldığı değerlendirilen 2 kg esrar maddesi arazide yapılan arama sonucu ele geçirilmiştir. Olaya karışan şahısların yakalanması için yapılan takip faaliyeti sonucunda M. A (35), Y. K. (24), H. K. (37) ve R. Ç (31) isimli şahıslar yakalanarak adli işlemlerin yapılması maksadıyla Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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