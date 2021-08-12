Basın Duyurusu (2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (2021-ÖABT))
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Basın Duyurusu (2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (2021-ÖABT))

Basın Duyurusu (2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (2021-ÖABT))
Habermetre - Haberler | Toplum

15 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılacak olan 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (2021-ÖABT) sınavına katılacak adaylardan, nüfus cüzdanını veya T. C.

15 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılacak olan 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (2021-ÖABT) sınavına katılacak adaylardan, nüfus cüzdanını veya T. C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için "Sınava Giriş Belgesi" ile bir fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için, 15 Ağustos Pazar günü 07: 00-10: 00 saatleri arasında Yahşihan İlçe Nüfus Müdürlüğü açık bulundurulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Kırıkkale İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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