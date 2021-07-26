Basın Duyurusu (2021-78)
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Basın Duyurusu (2021-78)

Basın Duyurusu (2021-78)
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İlimiz Osmangazi İlçesi Reyhan Mah. Haşim İşcan Cad. Ak Parti İl Başkanlığı binasının çatısına 26 Temmuz 2021 günü saat 10. 45 sıralarında çıkarak intihar girişiminde bulunan, ikametinin Ankara ilinde olduğu tespit edilen B. H.

İlimiz Osmangazi İlçesi Reyhan Mah. Haşim İşcan Cad. Ak Parti İl Başkanlığı binasının çatısına 26 Temmuz 2021 günü saat 10. 45 sıralarında çıkarak intihar girişiminde bulunan, ikametinin Ankara ilinde olduğu tespit edilen B. H. (1992 doğumlu) isimli şahıs, güvenlik güçlerince ikna edilerek çatıdan sağlıklı ve güvenli bir şekilde indirilmiştir.

Yapılan ilk incelemede; şahsın daha önceden de Türkiye'nin çeşitli illerinde 49'u "İntihara Teşebbüs" olmak üzere toplam 76 suç kaydı bulunduğu anlaşılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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