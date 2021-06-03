Basın Duyurusu (2021-67)

2021 yılında yapılacak olan merkezi sistem sınavlarından Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavına (2021-LGS) katılacak adayların T. C.

2021 yılında yapılacak olan merkezi sistem sınavlarından Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavına (2021-LGS) katılacak adayların T. C. kimlik kartı başvuru işlemleri ve MERNİS nüfus bilgilerinde sorun olan öğrencilerin bilgi güncelleme işlemleri için 05 Haziran 2021 Cumartesi günü 10: 00-16: 00 ile 06 Haziran 2021 Pazar günü 07: 00-10: 00 saatleri arasında İlimiz İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri açık bulundurulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre