Basın Duyurusu 2.11.2021

BATMAN (Habermetre) - Batman İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Batı Raman'da meydana gelen Enerji ve Nakil Kablosu Hırsızlığı olayları ile ilgili olarak Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan titiz çalışmalar neticesinde; daha önce birçok benzer suçtan sabıkaları bulunan C. S. H. A. ve Y. A. isimli şahıslar, yapılan operasyon sonucunda olayda kullandıkları araç ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahısların bahse konu tarihlerdeki hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiklerini itiraf etmeleri üzerine Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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