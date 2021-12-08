Basın Duyurusu- (08.12.2021)

BASIN DUYURUSU

Batman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ve Suçeken Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde "Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan V. E. isimli şahıs 02 Aralık 2021 tarihinde Batman il merkezinde bulunan adreslerinde yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alınmıştır. V. E. isimli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmış olup; Batman Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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