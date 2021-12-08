Basın Duyurusu 08.12.2021

BATMAN (Habermetre) - BASIN DUYURUSU

Batman ili Merkez ilçesi Recepler Köyünde 04 Aralık 2021 tarihinde Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen Yol Emniyet ve Kontrol Devriyesinde 1. 407 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir. Kaçakçılık olayı ile ilgili (F. D. ), (B. A. ), (H. K. ) ve (S. B. ) isimli şahıslar hakkında 5607 sayılı Kanuna muhalefetten idari yaptırım uygulanmış ve Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlemler başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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