Basın Duyurusu 04.06.2021
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Basın Duyurusu 04.06.2021

Basın Duyurusu 04.06.2021
Habermetre - Haberler | Toplum

BASIN DUYURUSUBatman İli Merkez İlçesi Binatlı Köyü mülki sınırları içerisinde F. O. isimli şahsın işlettiği ruhsatsız kahvehane görünümlü binada, gece saatlerinde kumar oynatıldığı yönünde istihbarı bilgiler alınmıştır.

BASIN DUYURUSU

Batman İli Merkez İlçesi Binatlı Köyü mülki sınırları içerisinde F. O. isimli şahsın işlettiği ruhsatsız kahvehane görünümlü binada, gece saatlerinde kumar oynatıldığı yönünde istihbarı bilgiler alınmıştır.

Batman İl J. K. lığı Merkez İlçe J. K. lığınca 27 Mayıs 2021 ve 03 Haziran 2021 tarihlerinde yapılan operasyon neticesinde söz konusu yerde kumar (tombala) oynatıldığı tespit edilmiş olup, işletme sahibi ve çalışan şahıslar hakkında T. C. K. 228. maddesi gereğince Kumar İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçundan adli işlem başlatılmıştır.

Kumar (tombala) oynayan 31 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanununu 34. maddesi gereğince 42. 160 TL., 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa aykırılıktan 15. 104 TL. olmak üzere toplam 57. 264 TL. İdari para cezası uygulanmış, 2 adet tombala makinası, 2 adet üfürme makinası, 1 adet ses anfisi, 1 adet jeneratör, 2 adet kamera, 3 adet görüntü birimi televizyon, 300 adet tombala kağıdı, 200 adet tombala topu ve 250 adet tombala pulu ele geçirilmiştir.

Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fatma Şahin Nikos Dendias Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Hülya Avşar İlker Kaleli Demet Özdemir
Spor Enes Ünal Mert Günok Okay Yokuşlu Ergin Ataman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Basın Duyurusu 04.06.2021 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 14:41:52. #1.15#

title