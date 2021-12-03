Batman'da bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
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Batman'da bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Batman'da bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından durdurulan bir araçtan bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.

GERCÜŞ, BATMAN (İHA) - Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından durdurulan bir araçtan bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Batman İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Midyat-Batman karayolu kuzey kavşağı yol kontrol noktasında icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesinde bin 600 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN

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