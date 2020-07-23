"Basın, demokrasimizin gelişmesinde önemli bir yere sahip"
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"Basın, demokrasimizin gelişmesinde önemli bir yere sahip"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, basının, demokrasinin gelişmesinde önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

23.07.2020 12:51 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:55

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, basının, demokrasinin gelişmesinde önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Basın Bayramı nedeniyle açıklamalarda bulunan Ceyhun, "Türk basınında sansürün kaldırılışının 112. yıl dönümü olarak kutladığımız Basın Bayramı'nda tüm basın mensuplarımızın bu anlamlı gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Demokrasinin gelişmesinde önemi bir yere sahip olan, haber alma ve iletme özgürlüğünün en etkili aracı olan basınımız toplumsal yaşantımızın da vazgeçilmez bir parçasıdır. Basın ve medyamız yapıcı ve yerinde eleştiriler ile yol gösterici doğrulara, gerçekler ulaşmayı hedefleyici haberleriyle kamusal görevlerini büyük bir çabayla yerine getirirler. Basın ilkelerine bağlı, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir anlayış ile çalışan basınımız toplumun güvenini kazanması yanında kamu oyunundaki yanlış bilgilenmenin de önüne geçecektir. Toplumsal değerlere saygılı tarafsız bir anlayış ile görevini yerine getiren basınımız demokrasilerinin en büyük güvencesidir. Milletimize en doğru haberlerle ulaşmamızı sağlayan, bizlerin her alanda sesi olan değerli basın çalışanlarımıza, şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ebediyete intikal etmiş tüm basın çalışanlarımıza ve gazetecilerimize Allah'tan Rahmet diliyoruz. Büyük bir fedakarlık ile görevlerine en iyi şekilde yapmaya çalışan bizleri ve toplumumuzu en doğru bilgi ve haberler ile aydınlatan tüm basın mensuplarımızın Basın Bayramı'nı kutlar görevlerinde başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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