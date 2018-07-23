Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC) Başkanı Arif Kurt, Türk basınının gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen "Gazetecilik Meslek Yasası"na ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Kurt, 24 Temmuz Basın Dayanışma Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, basın sektöründe yaşanan sorunların demokratik hukuk sistemi içinde çözüleceğine dikkati çekti.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişiyle bugüne kadar süregelen mesleki sorunların çözümü noktasında umut bulduklarını ifade eden Kurt, şöyle devam etti:

"Bilindiği gibi ülkemizde medya sektörüne genel olarak baktığımızda, basın özgürlüğünden çalışma koşullarına, mesleki standartlardan elektronik haberciliğe kadar bir dizi sorunun acil çözüm beklediğini görmekteyiz. Türk basını öncelikle, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen 'Gazetecilik Meslek Yasası'na ihtiyaç duymaktadır. Gazetecilik Meslek Yasası, teknolojik gelişmeler de göz önüne alınarak günümüz koşullarına uygun şekilde çıkarılmalıdır. Bunun yapılabilmesi, gazetecilerin örgütleri aracılığıyla tartışmalarına ve karşılaşılabilecek sorunların çözümü için ortak görüş oluşturmalarına bağlıdır. Çağrımız; siyasetçilerin, bürokratların, hukukçuların ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ile diğer meslek kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla çalışma gruplarının oluşturulması, kanun teklifi hazırlanması ve Gazetecilik Meslek Yasası'nın ülkemize kazandırılmasıdır."