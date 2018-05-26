Basın Can Suyuna Kavuştu

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, resmi ilan fiyat tarifesi artışının yerel basına nefes aldıracağını söyledi.

Basın İlan Kurumu tarafından gazetelere verilen resmi ilanların sütün santim fiyatının tirajı 50 binin altında olan gazetelerde yüzde 20.19 artarak 10,40 TL'den 12.50 TL'ye, tirajı 50 binin üzerinde olan gazetelerde yüzde 9.59 artarak 36,50 TL'den 40,00 TL'ye yükselmesine ilişkin kararın Resmi Gazetede yayınlanmasından sonra yazılı bir açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, "Basınımız can suyuna kavuştu" dedi.

Resmi İlan Fiyat Tarifesinin en son 2016 yılı Mart ayında arttırıldığını hatırlatan Nuri Kolaylı, açıklamasında şu görüşlere yer verdi;

"Ekonomik sıkıntı çeken basınımız için büyük önem taşıyan resmi ilan fiyat tarifesi artışını gerçekleştiren başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Sayın Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu olmak üzere tüm bakanlar kuruluna ve bürokratlara basınımız adına teşekkür ediyorum.

Bugün yayınlanan tarife, Kasım 2017'de toplanan Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Tüm bu süreçte büyük emekleri geçen başta BİK Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ertem olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan'a, Genel Kuruldaki temsilcilerimiz Nazmi Bilgin'e, Şevket Erzen'e, Şevket Karahan'a, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalayıp resmi gazetede yayınlanması için öncülük eden Genel Kurul üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş'a, BİK Genel Kurul üyeleri ve bürokratlarına, son olarak Türkiye'nin dört bir yanında yoğun çaba harcayan Gazeteciler Cemiyeti Başkanlarımıza; meslektaşlarımız adına sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Bilindiği gibi, son 2 yılda yerel gazetelerin girdilerinde olağanüstü artışlar yaşanmış, örneğin gazete kalıbı, gazete kağıdı ve gazete mürekkebi gibi zorunlu giderler son 2 yılda yüzde 50'lere varan oranlarda artmıştı. Bu durum, basınımız ekonomik olarak olumsuz etkilemekteydi. Resmi ilan fiyat tarifesi artışı, bu dönemde basın kuruluşlarımız ile çalışanlarına nefes aldıracaktır. Türkiye'nin bugün ve yarınlarında milletimizin birliği, vatanımızın bütünlüğü esasında, mesleğimizin onurunu koruyarak, azim ve kararlılıkla yürüyüşümüze devam edeceğimizi vurguluyor, Türkiye genelindeki binlerce yerel gazete ile bu kurumlarda çalışan on binlerce meslektaşımız adına fiyat artışında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." - BURSA