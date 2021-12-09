Basın Bülteni - Dünya İnsan Hakları Günü

Basın Bülteni

09 Aralık 2021

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen ' İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, tüm insanların doğuştan hür ve eşit olduğu ilkesi doğrultusunda, insan hakları bilincinin tüm dünyada güvence altına alınarak geliştirilmesi amacıyla her yıl 10 Aralık tarihi 'Dünya İnsan Hakları Günü' olarak kutlanmaktadır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, medeni ve siyasi hakların yanı sıra ekonomik ve sosyal hakların tanınıp benimsetilmesine, ırkçılık ve her türlü ayrımcılıkla mücadele edilmesine, kadın ve çocuk haklarının korunup geliştirilmesine, işkence ve kötü muamelenin ortadan kaldırılmasına, engellilerin ve göçmenlerin haklarının güvence altına alınmasına dair uluslararası hukuk belgelerinin birçoğunun kaynağı niteliğindedir.

Bugün maalesef, dünyanın birçok bölgesinde ve insanlığın gözlerinin önünde en temel insan hakkı olan yaşama hakkı başta olmak üzere her türlü insan hakkı ihlali yaşanmaktadır. Ülkemiz ile beraber birkaç ülke haricinde ne yazık ki bu trajediye seyirci kalınmaktadır.

Dünyanın neresinde olursa olsun, zulme, haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı çıkmayı şiar edinmiş bir millettin fertleri olarak; hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesine yönelik uluslararası çalışmalarda her zaman öncü ülke olmayı sürdüreceğiz.

Antalya'mızda da her sene dünyanın dört bir tarafından gelen misafirlerimize gösterdiğimiz hoşgörü ve nezaketle şehrimizin; huzur, barış, sevgi ve kardeşliğin şehri olduğunu vurgulamaya, bu değerleri ilelebet yaşatmaya devam edeceğiz.

Herkesin, insan onuru ile eşit ve özgür olarak yaşamasını sağlamanın ve o yolda birlikte çalışmanın hepimizin görevi olduğunu hatırlatarak 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutluyor, tüm insanlığa; barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.

Ersin YAZICI

Antalya Valisi

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