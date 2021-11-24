Basın Bülteni - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Basın Bülteni

24 Kasım 2021

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, kadınlarımızın sorunlarının paylaşıldığı, maruz kaldıkları kötü muamelelerin engellenebilmesi için çözüm yollarının arandığı ve tüm dünyada kadınlara uygulanan şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilen özel ve anlamlı bir gündür.

Kadınlar toplumumuzun en değerli ve en vazgeçilmez varlıklarıdır. Kadınların temel hak ve özgürlüklerinin kullanımını engelleyen, toplumsal kaynaklardan yararlanmalarını sınırlandıran, genel olarak toplumsal ve ekonomik gelişmeler üzerinde olumsuz etki yapan kadına yönelik şiddetle, çağdaş dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkin bir şekilde mücadele edilmektedir. Ülkemizde kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesi ile çalışmalar çok geniş bir yelpazede kamu, sivil ve tüm tarafların kapsamlı iş birliği ve ortak çabalarıyla yürütülmektedir. Özellikle İçişleri Bakanlığımız tarafından şiddete maruz kalan kadınlarımızın güvenlik güçlerine kolayca ulaşabilmesi ve hızlı bir şekilde kendilerine yardım edilebilmesi amacıyla Kadın Destek Uygulaması (KADES), kadına karşı şiddetle mücadelede önemli bir yer tutmaktadır.

Peygamber Efendimiz "Ahlakı en güzel olanınız eşlerinize en iyi davrananızdır. " sözünden yola çıkarak, kadına karşı şiddete hep birlikte dur demeli, ailelerimizi ve neslimizi korumalıyız. Geleceğimizin mimarı kadınlarımız için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk "Dünyada her şey kadının eseridir. " sözüyle kadınlarımızın toplumumuz için ne denli önemli olduğuna vurgu yaparak, hayata geçirdiği inkılaplarla da kadınlarımızın sosyal, siyasal ve ekonomik haklarını teminat altına almıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün dünyada ve ülkemizde kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlayacak çalışmalara vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm kadınlarımızın mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada hiçbir şiddete maruz kalmadan yaşamalarını diliyorum.

Ersin YAZICI

Antalya Valisi

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