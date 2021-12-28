BASIN BÜLTENİ (2021/230) - Haberler
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BASIN BÜLTENİ (2021/230)

BASIN BÜLTENİ (2021/230)
Habermetre - Haberler | Toplum

Muğla İl J. K. lığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Menteşe ilçesi Şeyh mahallesinde ikamet eden A. Ö. isimli şahsın ikametinde sahte/kaçak alkol satışı yaptığı tespit edilmiştir.

MUĞLA (Habermetre) - Muğla İl J. K. lığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Menteşe ilçesi Şeyh mahallesinde ikamet eden A. Ö. isimli şahsın ikametinde sahte/kaçak alkol satışı yaptığı tespit edilmiştir. Olay ile ilgili olarak A. Ö. isimli şüphelinin ikametinde 27 Aralık 2021 günü yapılan adli aramada; sahte/kaçak (23) lt. rakı, (13) lt. viski, (10) lt. etil alkol, (0, 4) lt. anason ele geçirilmiştir. C. savcısının talimatı doğrultusunda A. Ö. isimli şüphelinin ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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