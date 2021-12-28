BASIN BÜLTENİ (2021/227) - Haberler
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BASIN BÜLTENİ (2021/227)

BASIN BÜLTENİ (2021/227)
Habermetre - Haberler | Toplum

Son zamanlarda Muğla İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında ikamet eden vatandaşlarımıza ait cep telefonlarına mesaj(sms) yolu ile veya popüler sosyal medya platformları olan whatsapp, facebook, ınstagram vb.

MUĞLA (Habermetre) - Son zamanlarda Muğla İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında ikamet eden vatandaşlarımıza ait cep telefonlarına mesaj(sms) yolu ile veya popüler sosyal medya platformları olan whatsapp, facebook, ınstagram vb. uygulamalar kullanılarak Oltalama Yöntemi ile Kredi Kartı Bilgilerini Ele Geçirme Olayları ile karşı karşıya kalmaktadır.

Bu kapsamda komutanlığımız bünyesinde hizmet veren Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimi tarafından Muğla ilinde ikamet eden vatandaşlarımızın bilinçlenmesi ve herhangi bir Oltalama Yöntemi ile Kredi Kartı Bilgilerini Ele Geçirme Olayı ile karşı karşıya gelmemeleri adına ekte belirtilen bilgilendirme mesajı gönderilmiştir. Muğla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü suç ve suçlularla mücadelede 7/24 vatandaşımızın hizmetindedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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