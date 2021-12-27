BASIN BÜLTENİ (2021/226) - Haberler
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BASIN BÜLTENİ (2021/226)

BASIN BÜLTENİ (2021/226)
Habermetre - Haberler | Toplum

23 Aralık 2021 günü Yatağan yol kontrol noktasında Merkez J. Krk. K. lığı. ve KOM Ş. Md. lüğü ekiplerince müşterek gerçekleştirilen kontrol faaliyeti esnasında, uyuşturucu madde arama köpeği KAPTAN ile yapılan kontrolde S. M. isimli şahsın üzerinde (35) gr. skunk, (25) gr. plaka esrar maddesi, Ş. Y.

23 Aralık 2021 günü Yatağan yol kontrol noktasında Merkez J. Krk. K. lığı. ve KOM Ş. Md. lüğü ekiplerince müşterek gerçekleştirilen kontrol faaliyeti esnasında, uyuşturucu madde arama köpeği KAPTAN ile yapılan kontrolde S. M. isimli şahsın üzerinde (35) gr. skunk, (25) gr. plaka esrar maddesi, Ş. Y. isimli şahsın üzerinde (7) gr. skunk, A. B. isimli şahıs üzerinde ise (10) gr. skunk cinsi uyuşturucu madde tespit edilerek ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak C. Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheli şahısların ifadesi alınmasına müteakip serbest bırakılmışlardır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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